У росіян ще залишається багато сил: у США дали прогноз щодо війни в Україні

У США не виключають, що війна може затягнутися

Війна росії проти України може затягтися ще на кілька років, оскільки в окупантів ще залишаються значні можливості для ведення бойових дій.

Як повідомила міністр армії США Крістін Вормут, виступаючи в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень, у Пентагоні поки що не можуть дати точну оцінку того, як довго ще триватиме вторгнення.

"Думаю, що війна в Україні завершиться сама собою наступного року чи два", — сказала Вормут.

При цьому вона зазначила, що її прогноз базується на тому, що росіяни ще не використали значної частини своїх повітряних та морських сил, а також можливостей у кіберсередовищі.

Міністр додала, що війна виявилася затяжнішою, ніж спочатку розраховувалося, а на можливості росіян варто звертати увагу.

Як повідомлялося раніше, представник Пентагону Колін Каль напередодні повідомив, що війна росії проти України може тривати від шести місяців до трьох років.

Водночас голова ГУР МО Кирило Буданов порівняв війну в Україні з футбольним матчем і зазначив, що "рахунок" поки що 1:1, а вже йде 70-а хвилина "матчу".