Не F-16, але теж непогано: в України можуть з'явитися потужні французькі літаки

Дебати тривають, і це може бути дуже цікавий варіант

У Франції почали розглядати питання щодо передачі необхідних Україні літаків типу Mirage 2000. Ба більше, саме ця країна може провести навчання для українських військових на території Польщі.

Як повідомило французьке видання BMFTV, за словами міністра оборони Франції Франсуа Лекорню, питання з приводу передачі Києву 12 літаків типу Mirage 2000C, списаних і поставлених на зберігання влітку 2022 року, а також тренувань українських бійців, наразі залишається відкритим, адже дебати щодо цього тривають.

Водночас діалог про поставку такого необхідного озброєння залежить від деяких чинників, а саме:

передача не має створювати ескалацію та не має шкодити боєздатності французьких ВПС,

визначені таким чином тип і кількість літаків мають задовольняти Україну.

Літаки Mirage 2000 можуть з`явитися й в Україні

Лекорню не уточнив, чи мова йде виключно про літаки типу Mirage 2000C, які мають надвисокий рівень зносу і вкрай невелику можливістю уражати наземні цілі та вести повітряний бій. Наразі на озброєнні Франції перебувають 65 ударних літаків Mirage 2000D та 12 винищувачів Mirage 2000-5. До 2030 року вони повинні бути зняті з озброєння для того, аби замінити склад воєнно-повітряних сил потужними Rafale. З цього можна зробити висновок, що вказані борти цілком можуть бути передані Україні.

Що відомо про Mirage 2000-5

Модифікацію цих літаків виготовляли упродовж 1990–2000-х років. Кожен з них може бути оснащений ракетами класу "повітря-повітря" типу MICA, які мають комбіноване наведення. Радіус ураження цілі — до 60 кілометрів. Крім того, Mirage 2000-5 може використовувати некеровані і керовані бомби.

Mirage 2000D

Що стосується цього типу літаків, то вони ще цікавіші, адже були виготовлені 1993 року як носій тактичної ядерної зброї. Mirage 2000D має здатність розвивати дуже високу швидкість на малих висотах і бути носієм крилатої ракети типу SCALP. Ба більше, оновлена модернізація передбачає й те, що ці "Міражі" зможуть використовувати ракети "повітря-повітря" сімейства MICA.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Франція спільно з Іспанією розглядають передачу Україні новітнього комплексу ППО SAMP/T, який буде передано спільно Італією та Францією.