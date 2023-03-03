"Ніхто не наказує їм, куди йти — праворуч чи ліворуч": стали відомі деталі про навчання військових США з бійцями ЗСУ

Американські генерали відзначають чудову підготовку українських військових

Крім постачання озброєння військові Сполучених Штатів проводять у Німеччині навчання з планування війни для українських сил, щоб допомогти їм обміркувати майбутні рішення на полі бою.

Про деталі цих навчань повідомили у Reuters.

Зокрема, зазначається, що багатоденні командно-штабні навчання проводилися на базі військових ігор на базі армії США у Вісбадені у Німеччині, яку у четвер відвідав найвищий військовий офіцер США генерал армії Марк Міллі.

Він відмовився говорити про потенційні сценарії бойових дій, які українські військові вивчали.

Але уточнив, що навчання включають розумові вправи для оцінки можливих військових дій.

"Ніхто не каже українцям, йдіть ліворуч чи праворуч, робіть те чи це. Це не робота міжнародної спільноти", — сказав Міллі.

У той же час генерал Дерріл Вільямс, командувач армії США в Європі, похвалив десятки українських військовослужбовців, які були присутні на навчаннях, сказавши, що вони "дуже хороші".

Нагадаємо, що українські військові прибули до Оклахома (США) для участі в навчаннях щодо використання системи протиракетної оборони Patriot. А до Італії вирушили бійці, які мають вивчити комплекси протиповітряної оборони SAMP-T.

Також нагадаємо, що п’ять країн готові навчити українських пілотів поводитися з бойовими винищувачами 4-го покоління F-16 та іншими. Союзники розуміють, що сучасні літаки потрібні Україні не так для ударів по позиціях росіян, як для захисту цивільного населення та об’єктів критичної інфраструктури.