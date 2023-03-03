Окупанти можуть змінити стратегію під Бахмутом: свіжі карти боїв в Україні

Основні ресурси та сили ворог продовжує кидати на східні рубежі української оборони

Після "диверсійного" переполоху на Брянщині росіяни посилили тиск не лише на інформаційному, а й реальному фронті. Зокрема, під Куп'янськом ворог здійснює обмежені наземні атаки і робить спроби наступу на Кремінну. Серйозним лишається і напрямок Бахмута, де росіяни потроху змінюють тактику. Замість взяття міста в оточення вони намагаються зосередитися на витісненні ЗСУ за межі населеного пункту.

Детальніше про це йдеться в свіжому зведення Інституту вивчення війни (ISW). Спеціалісти підкреслюють, що на на південно-західних та північно-східних підступах до Бахмута дещо зменшилися зусилля ворогу зі створення загальної можливості оточення

Тим часом українські військові серйозно можуть посилити свою присутність у повітряному просторі над тимчасово окупованими територіями. Принаймні окупанти звітують, що над Кримом почастішали збиття начебто саме українських безпілотників.

Карта боїв в Україні 3.03.2023

Схід України

Продовжується укріплення росіянами ліній оборони з боку Білгородської області рф. На самому фронті росіяни виявляють активність поблизу Куп'янська, а також намагаються наступати під Кремінної. Однак лише за минулу добу спроби штурму були успішно відбиті ЗСУ під самою Кремінною, а також Білогорівкою та Спірним. При цьому окремі проросійські "воєнкори" заявляють про окремі контрнаступальні дії української армії на цьому напрямку.

Загалом ворог намагається перекинути в Луганську область ще більше техніки, однак через погодні умови це стає вельми важко. Це стосується не лише її транспортування, а й загалом використання. Не приносять росіянам особливого успіху й спроби атакувати невеликими групами.

Карта боїв на сході України 3.03.2023

Бахмутський напрямок усе ще лишається одним із найбільш інтенсивних в плані боїв. За минулу добу українським захисникам вдалося відбити наступ поблизу самого Бахмута, а також населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Іванівське та Хромове. Російські джерела також вказували на ймовірні бойові зіткнення під Григорівкою, Федорівкою, Роздолівкою та Веселим. Крім цього окупанти, схоже, працюють над перекриттям частини траси Т0504.

Цілком імовірно, що більшість нинішніх дій окупантів справді направлена на скорочення зусиль щодо загального оточення Бахмута. Росіяни можуть спробувати змінити тактику, зосередившись лише на наступі з північного сходу. Ймовірно, вони намагатимуться досягти повного витіснення українських сил з міста. При цьому в Україні хоч і не виключають можливість стратегічного відступу з Бахмута, але підкреслюють, що це буде зроблено лише за особливих обставин. Наразі ж оборона населеного пункту продовжується.

Карта боїв під Донецьком 3.03.2023

Фіксуються чергові спроби російського наступу і в передмісті Донецька. Однак більшість із них не досягають успіху — як під Авдіївкою в районі Кам'янки, Веселого, Водяного, Невельського, Північного і Мар'їнки. Окрема активність проявляється у росіян і на заході Донецької області. Не виключено, що вони могли досягти певних успіхів під Вугледаром. В цьому районі ворог посилює загальну присутність, намагаючись атакувати місто щонайменше по п'ять разів на день. При цьому використовується тактика застосування малих груп військових по 10 чи менше солдатів. Однак здебільшого окупантам все ж доводиться тримати оборону, а не наступати.

Південь України

2 березня росіяни на південному напрямку продовжували регулярні обстріли на захід від Гуляйполя. Також дістається окремим районам Херсонщини, Миколаївщини та Дніпропетровщини. Головне намагання ворога — створити умови для подальших наступальних дій на півдні України. Однак особливих ознак щодо готовності армії рф відновити тривалий наступ у Запорізькій чи Херсонській областях спеціалістами не фіксується.

Карта боїв на Херсонщині 3.03.2023

Цікаво, що українські військові тим часом посилюють свою присутність у повітряному просторі, зокрема за рахунок отримання нових безпілотників. Лише за минулу добу російські окупанти скаржилися на атаки дронів на тимчасово окупований півострів. За попередню добу, до речі, ворог звітував про начебто два збитих БПЛА поблизу місті Саки. Вельми разючий контраст із добою 1 березня, коли росіяни стверджували, що їм вдалося знищити щонайменше 10 військових пташок. Підтвердження з боку української сторони не мав жодний із інцидентів.

Карта боїв у Запорізькій області 3.03.2023

Слід зазначити, що по всій лінії фронта однією із основних задач ЗСУ є тотальне знищення ворога, який прийшов нас вбивати. Це особливо помітно під Бахмутом, де різниця у втратах воюючих армій є разючою — росіяни можуть втрачати в кілька разів більше солдатів, ніж ЗСУ. Більше конкретики повідав секретар РНБО Олексій Данілов.

Також "Телеграф" розповідав, що для більшої ефективності української армії США можуть передати Києву новітні дрони, котрі застосовуються як для ударів, так і для ведення розвідки.