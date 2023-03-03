"Нам ніколи не було легко": Данілов відповів на критику Заходу щодо контрнаступу України

Рішення щодо дій на фронті приймається військовим керівництвом держави, а не політиками з інших країн

Українські захисники продовжать підготовку до масштабного контрнаступу, зокрема захищаючи місто-фортецю Бахмут, попри невдоволення західних експертів щодо доцільності такого рішення. За словами секретаря РНБО Олексій Данілова, Україна вже була достатньо недооцінена партнерами раніше. Це, зрештою, вважає він, і могло вплинути на нинішній масштаб російсько-української війни.

В інтерв'ю "РБК-Україна" Данілов підкреслює, що нинішня оцінка можливостей української армії на Заході є вельми хибною. При цьому експерти неодноразово помилялися і перед цим, особливо, коли зараніш погодилися із ймовірним захопленням України росією.

"Нам легко не було ніколи, — підкреслює політик. — Нам було важко, коли нас на той час кинули майже сам на сам з агресором, хоча всі знали, що буде війна. Я маю на увазі 24 лютого 2022 року. І ви пам'ятаєте, ми, починаючи з жовтня-листопада 2021 року, благали дати засоби протиповітряної оборони, дати зброю. Тобто дати нам можливості захищати нашу країну. На жаль, на той час таких рішень не було прийнято".

На думку секретаря РНБО, всі західні розвідки помилилися у своїх оцінках можливостей росії, водночас також не надавши коректних оцінок ЗСУ і загалом українському народу, який одразу ж піднявся на захист рідної держави.

Олексій Данілов згадує, що до нього в кабінет неодноразово прибували чиновники і політики з різних країн. І всі вони переконували, що Україна програє, наше керівництво знищать, а в різних регіонах будуть утворені спеціальні концтабори. Чомусь на Заході були певні, що українці здатні вести лише партизанську війну.

"Я їм казав, що всі вони без виключення глибоко помиляються, що вони просто нас не знають. Їхня помилка була у 1991 та 1994 році, помилка є й зараз, якщо вважають, що ми з росіянами маємо якусь спільність, національну традицію, єдність тощо. Я їм пояснював, що ми два різні народи, ми від них відрізняємося як місяць від сонця, ми абсолютно різні. Треба було, щоб пройшли ці складні часи, дуже непростий часовий проміжок, щоб вони зрозуміли, що це дійсно так", — резюмував чиновник.

Також він додав, що як оборона Бахмута, так і контрнаступ ЗСУ є питаннями, які розглядаються винятково військовим керівництвом країни, зокрема Ставкою верховного головнокомандуючого. І лише там приймаються відповідні рішення щодо ситуації на фронті, аж ніяк не виходячи із "рекомендацій" західних експертів.

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