лукашенко не такий і простий: Данілов пояснив, чому путін так і не втягнув у війну Білорусь

лукашенко вже багато років перебуває при владі, тому розраховувати на те, що він бездумно погодиться ввести свої війська в Україну, не варто

Скоріше за все, кремлівському диктатору володимиру путіну так і не вдасться втягнути самопроголошеного президента Білорусі олександра лукашенка у війну проти України, адже останній чітко усвідомлює ймовірні наслідки такого рішення.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов розповів у розгорнутому інтерв'ю для "РБК-Україна", пояснивши, що невизнаний світовою спільнотою білоруський лідер не такий вже і простий, як може здатися на перший погляд.

За його словами, багато років при владі у Білорусі дають чітке усвідомлення того, що лукашенко дуже багатогранна людина і просто так на вмовляння путіна точно не погодиться.

"олександр лукашенко став президентом країни у 1994 році після посади голови радгоспу. І жодного дня цієї посади не залишав. Не треба вважати, що він такий простий. Це багатогранна людина. І попри те, що володимир путін постійно хоче його умовно "зґвалтувати", щоб він прийняв ті чи інші потрібні рф рішення, лукашенко розуміє, чим це все може закінчитися. І тому я не думаю, що путіну вдасться його дотиснути. Навіть не знаю, що має статися, щоб російському диктатору це вдалося", — пояснив Данілов.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час минулої зустрічі у резиденції володимира путіна в Ново-Огарьово, за припущеннями Олексія Данілова, російський диктатор повинен був схиляти свого колегу до вторгнення в Україну.