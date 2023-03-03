Данілов вважає, що путін — це сучасний Гітлер

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов, який нерідко робить різкі заяви, коли йдеться про росію чи її президента, емоційно висловився про те, чи можливий мир між Україною та країною-агресором після закінчення війни.

Він підкреслив, що путін — це сучасний Гітлер, а з росією нема про що домовлятися. Крім того, між Україною та росією 31 травня 1997 року за часів Кучми вже було підписано так званий "великий" договір". У ньому було підтверджено непорушність кордонів, закріплено принципи співробітництва, підкреслено повагу законів однієї держави до іншої. Однак цього зараз немає. Про це Данілов заявив в інтерв’ю виданню РБК-Україна.

Водночас він наголосив, що дехто досі поговорить про те, що з росією треба домовлятися. Він нагадав, що окупанти безжально вбили сотні українських дітей. А щодо путіна секретар РНБО заявив, що взагалі задушив би його.

""500 дітей, яких ці мерзотники-терористи вбили. Хто поверне їм життя? Як ми можемо виміряти життя дитини, яке забрав цей сучасний Гітлер? А хлопчика чи дівчинки без ручки, без ніжки? Я б задушив просто цю тварюку. А дехто каже, що з ними про щось домовлятись. Їх треба нищити, вбивати до того часу, поки вони не підуть з нашої території. А потім мають за все нести відповідальність", — сказав Олексій Данілов.

Кожен льотчик, який бомбардував українські міста, як стверджує Данілов, обов’язково опиниться за ґратами. Також і всі командири частин, які віддавали ці накази, нестимуть відповідальність.

"Як свого часу німецький народ ніс спокуту за Гітлера, так само росіяни нестимуть відповідальність за цього покидька", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Данилов зробив цікаву заяву щодо деокупації Криму. Він натякнув на деякі зміни у цій стратегії.