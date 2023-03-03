Історичний рекорд: Притула показав броньовики "Спартан", які вже в Україні (фото, відео)

Перша партія "Спартанів" вже у розпорядженні підрозділів Сил оборони України

Український шоумен та волонтер Сергій Притула показав бронемашини Spartan, які його фонд купив для ЗСУ. Незважаючи на негатив та критику суспільства, вдалося придбати вдвічі більше машин, ніж було заплановано.

Відеозвітом волонтер поділився у соціальній мережі. За його словами, вдалося купити 101 машину Spartan і 24 вже прибули до України.

Сергій Притула подякував бізнесменам та простим українцям, які жертвували свої гроші до його волонтерського фонду. Збір на "Спартани" було оголошено ще восени 2022 року на 50 бронемашин. З того часу суспільство неодноразово цікавилося, де ж обіцяна військова допомога і обурювалося, що сума 100 тисяч доларів за одну одиницю — це надто дорого.

"Хіба можна підкорити країну, для народу якої немає нічого неможливого? За кошти людей та бізнесів, які свого часу задонатили на "Спартани", наш фонд закупив і доставляє в Україну історично рекордну партію бронетехніки, яка заходить не по лінії міжурядової комунікації. 101 бронетранспортер ", — звітував волонтер.

Сергій Притула підкреслив, що це перша велика партія військової допомоги, яка надходить до ЗСУ не як міжнародна допомога від інших країн, а просто українці "скинулися і купили". Волонтерка та координаторка фонду Сергія Притули Меланія Подоляк поділилася фото бронетранспортерів та зазначила, що першу парті з 24 машин уже передано на потреби ЗСУ.

"Збирали на 50 броньовиків, вдалося купити 101 (серед яких FV103 Spartan, Samaritan, Sultan, Stormer, Shielder, FV432 Bulldog, FV434, Samson). Вже привезли 24, решту чекаємо невдовзі. Запитання є? Запитань немає", — написала вона.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Сергій Притула та Сергій Стерненко зібрали 350 млн гривень на ударні дрони. Їхня максимальна дальність польоту 800 км.