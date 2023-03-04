Зими майже не було: як погода в Україні вплине на весняний контрнаступ ЗСУ

Наступні кілька місяців можуть стати вирішальними у війні з окупантами

Зима, що обіцяла стати найважчою в історії незалежної України, добігла кінця. Попри жорсткий терор об'єктів критичної інфраструктури, росіянам не вдалося зламати моральний дух українців ані темрявою, ані холодом. Не останню роль у цьому зіграли погодні умови — осінь прийшла в Україну із запізненням, а зима видалася м'якою, що дозволило скоротити споживання електроенергії у критичні моменти.

За словами замначальника військової розвідки України Вадима Скібіцького, весна та початок літа 2023 року будуть вирішальними у протистоянні окупаційним військам рф. Як зазначив посадовець в інтерв’ю виданню Delfi, саме по успішному завершенню цього періоду, можна буде почати говорити про закінчення війни. З його словами згоден і керівник розвідки Кирило Буданов.

"Телеграф" з'ясовував, чого слід чекати українцям від цієї весни, і чи вплинуть погодні умови на хід бойових дій у найгарячіших точках фронту.

Вирішальний контрнаступ все ближче і природа "грає" за нас

Станом на початок березня можна резюмувати, що гучно анонсований з грудня 2022 року "великий наступ" росіян провалився. Військові експерти зазначають: активізація бойових дій на сході України дійсно відбулася (особливо це стосується Бахмутського напрямку), проте окупантам не вистачає ресурсів для просування по широкому фронту, а дії на вузькому фронті не приносять очікуваних результатів.

Тим часом Збройні сили України готуються дати дійсно потужну відсіч загарбникам не лише на сході, а й на півдні нашої країни вже найближчим часом. У жовтні 2022 року глава ГУР МО Кирило Буданов прогнозував, що українська армія зможе вийти на адмінкордони 1991 року вже до кінця літа 2023-го. Вже в лютому на запитання "Української правди", чи зберігаються ці шанси станом на кінець лютого, Буданов відповів ствердно.

"Дасть Бог, всі шанси для закінчення війни нашою перемогою з поверненням всіх наших кордонів зразка 91-го року у нас є. Це мої думки й оцінки. Від них я нікуди не відходжу", — заявив очільник ГУР МО.

Водночас, для проведення успішного контрнаступу українським військовим необхідно дочекатися поставок озброєння від західних партнерів та пройти навчання на ньому. За даними видання Reuters, американські високопосадовці радили Україні не починати наступальну кампанію до моменту максимальної бойової готовності.

Не останню роль у перебігу бойових дій відіграють й погодні умови. Особливо це стосується міжсезоння, коли розталий сніг або рясні дощі утворюють бездоріжжя, впоратись з яким не завжди під силу навіть військовій техніці. Проте, за словами завідувача відділу прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС України Віри Балабух, цієї весни природа знову "гратиме" за нас — погодні умови не повинні створити додаткових складнощів для наших бійців.

"Клімат змінився — показники середньої температури суттєво зростають. Навіть взимку у нас переважала весняна погода, і ця тенденція зберігатиметься й надалі. За оцінками світових прогностичних центрів, цієї весни температура повітря в Україні буде на 1-2 градуси вищою, у порівнянні з середніми показниками кліматичного періоду з 1991 по 2001 рік", — каже метеорологиня в коментарі "Телеграфу".

Щодо опадів, точно спрогнозувати їх рясність заздалегідь достатньо складно, – пояснює Віра Балабух. Тому у цьому питанні краще звірятися з п'ятиденними прогнозами синоптиків. Станом на сьогодні метеорологи лише констатують, що дані показники цієї весни не будуть виходити за межі кліматичних місячних норм.

"За який проміжок часу ми отримаємо цю кількість опадів — потрохи протягом 30 днів чи в результаті кількох сильних злив — завчасно дізнатися неможливо", — каже спеціаліст.

Війна не чекатиме на гарну погоду

Якщо розглядати планування бойових дій виключно з точки зору сезонності, весна – не кращий період для наступальної кампанії, пояснює військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов. Проте, якщо міжсезоння видасться сухим, темп бойових дій може не знижуватися.

"В листопаді 2022 року і наші, і ворожі війська буквально стояли на місці, адже проїхати через таку багнюку було майже неможливо. В таких випадках погодні умови однаково сильно заважають обом сторонам. Водночас, коли ворог активно наступає, ніхто не чекатиме гарної погоди. Найзапекліші бої 2022 року, особливо на півночі, припали саме на березень з усіма його "принадами", тому що варіант "не воювати" просто не розглядався", — каже експерт в коментарі "Телеграфу".

Загалом активність бойових дій залежить від багатьох факторів, зокрема, політичного та економічного. Погодні умови при військовому плануванні, частіше за все, відходять на другий план. Та, якою б "вигідною" для нас не була погода найближчим часом, очікувати контрнаступу ЗСУ на східному напрямку раніше кінця весни або навіть початку літа не варто, впевнений Олег Жданов.

"Починати таку операцію без необхідної військової техніки та озброєння у достатній кількості ніхто не стане. Сьогодні ці умови ще не виконані. Тому час проведення наступальних дій в даному випадку залежить не стільки від погоди, скільки від умов формування угруповання військ", — зазначає військовий.

За словами Жданова, у березні в Україну повинна надійти більша частина обіцяної нам військової техніки від західних партнерів. Одночасно з цим будуть сформовані частини і підрозділи військ, які будуть її застосовувати. На проведення бойового злагодження піде ще близько місяця.

"Виходячи з цього, стає зрозуміло, що раніше травня про наступ мова точно йти не може. А до того часу погода буде скоріше літньою, аніж весняною, і проблем з нею виникнути не повинно", — каже експерт.