Українські війська можуть частково відійти з Бахмута: свіжі карти боїв в Україні

Ворог посилює обстріли та нарощує кількість атак

Українські військові можуть створювати умови для відходу з частин Бахмута — місто під атакою з травня 2022 року і останніми днями російським військам ціною величезних втрат вдалося просунутися. Є дані, що підтверджують руйнування двох мостів українськими військами через річку Бахмутівка на північному сході міста та на трасі на захід від населеного пункту.

За оцінками Інституту вивчення війни, руйнація мостів може вказувати на спробу перешкодити російським військам просуватися у східній частині міста та обмежити потенційні шляхи для їхнього руху на захід. Аналітики вважають, що якщо українське командування визнає відхід необхідним, буде проведено обмежений відхід з особливо складних ділянок на сході міста. Російські окупанти тим часом продовжують атаки на Донеччині та на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна.

За даними Генштабу, ворог наступав на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Шахтарському напрямах. Було відбито понад 150 атак.

Карта боїв в Україні

Схід України

На сході Харківської області та Луганщини ворог продовжує атаки та обстріли. Окупанти заявляють про поступ у районі Куп’янська. Згідно з наявними даними, в районі Кремінної посилилося використання ворогом важкої техніки. За даними аналітиків DeepState, бої йдуть у лісах Кремінної, біля Макіївки та Площанки. На цій ділянці фронту Генштаб повідомляє про безуспішні наступальні дії ворога в районі Кремінної та Білогорівки Луганської області, а також Спірного та Веселого на Донеччині.

Карта боїв на Куп’янському та Лиманському напрямку

Росіяни продовжують атакувати в Бахмуті та околицях. Ворог намагається оточити місто. Відбито атаки в районі Васюківки, Дубово-Василівки, Богданівки, Бахмута, Івановського. Російські джерела заявляють про прорив оборони ЗСУ в Іванівському, проте дані не підтверджені. За інформацією DeepState, ворог концентрує сили для просування на Богданівку. Українські військові продовжують стримувати ворога, бої йдуть на північ та південь від міста та у забахмутівці.

У районі Авдіївки та на Шахтарському напрямку ворог безуспішно атакував саму Авдіївку та околиці — Новокалинове, Красногорівку, Кам’янку. Також під атаками ворога були Сєверне, Водяне, Невельське, Мар’їнка та Побєда. Ворог продовжує спроби прорватися з Водяного на Первомайське.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Ворог продовжує оборону на Запорізькому та Херсонському напрямках. На окремих ділянках фронту намагається як поліпшити тактичне становище, а й створити умови наступу. Окупанти продовжують обстріли на захід від Гуляйполя у Запорізькій області, у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській області — під артилерійським ударом райони понад 25 населених пунктів.

Лінія фронту у Запорізькій області

Лінія фронту у Херсонській та Миколаївській області

Раніше "Телеграф" розповідав, що, на думку глави ГУР, вирішальна битва між росією та Україною пройде вже навесні. Ворог вичерпує свій військовий потенціал.