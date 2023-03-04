Не панікувати та вірити у ЗСУ: боєць розповів, що відбувається під Бахмутом (відео)

Ситуація залишається важкою, проте панікувати не варто

Навколо Бахмута тривають важкі бої, проте ЗСУ продовжують стійко тримати оборону, а подекуди навіть завдають локальних контрударів.

Про це розповів військовослужбовець ЗСУ Петро Волощенко (позивний "Стоун"), який знаходиться безпосередньо біля міста, в інтерв’ю шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару на каналі "Орестократія".

За його словами, у тактиці окупантів нічого не змінилося, і вони, як і раніше, намагаються атакувати його з трьох сторін. Він зазначив, що спочатку росіяни намагалися прорватися з півдня, проте потім до українських захисників підійшло підкріплення та загарбникам довелося відступати, віддаючи навіть свої передові позиції.

Водночас на півночі міста вони посилюють тиск і навіть пройшли Ягідне та Берхівку. Проте Волощенко каже, що насправді ситуація не така страшна, як це може здатися на карті.

Водночас військовослужбовець зазначив, що в результаті наради військового керівництва було ухвалено рішення не віддавати Бахмут, після чого до міста перекинули підкріплення.

"Я закликаю перестати панікувати та довіритися, тому що сили оборони та військове командування зараз роблять все правильно", — сказав він.

За його словами, Бахмут виконує стратегічну роль, а противник просто розбиває свої хвилі об місто-фортецю і кинули туди навіть елітні війська.

"Тобто спочатку вони кидали туди що попало, а зараз уже жертвують найдорожчим, що вони можливо навіть готували на Київ", — зазначив військовослужбовець.

Як повідомлялося раніше, військовий експерт, екс-командир 2-ї роти 24-го батальйону "Айдар" Євген Дикий розповів "Телеграфу", що якщо ЗСУ підуть з Бахмута, то російські війська загрожуватимуть одразу чотирьом містам.