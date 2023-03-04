"Вони кинули на Бахмут все": боєць ЗСУ розповів, чи закінчується техніка у росіян (відео)

Основний удар росіяни направили на Бахмут

У росіян біля Бахмута ще вистачає важкої техніки, проте вони обмежені у можливостях її застосовувати, тому піхотні штурми для них обертаються тяжкими втратами.

Про це розповів військовослужбовець ЗСУ Петро Волощенко (позивний "Стоун"), який знаходиться безпосередньо біля міста, в інтерв’ю шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару на каналі "Орестократія".

"Вони кинули сюди (під Бахмут, — ред.) все. Дуже багато техніки сунуть сюди і втрачають у відсотках дуже багато. Сконцентрований основний удар зараз тут", — сказав він.

Водночас військовослужбовець зазначив, що у східній частині міста окупанти намагаються прорватися через житлові масиви, які були зруйновані вщент. За його словами, по цих "місячних пейзажах" важка техніка просто не може пройти, оскільки через масштабні руйнування простору для маневру там майже немає.

При цьому він додав, що тим самим окупантів змусили вийти у чисте поле на пристріляні українською артилерією позиції. Також Волощенко додав, що через ці втрати в техніці росіяни змушені знімати її з інших напрямків, наприклад від Авдіївки та Лимана, та перекидати її до Бахмута.

Боєць ЗСУ наголосив, що були дні, коли росіяни на цьому напрямі втрачали по тисячу людей і більше, а далі для них стане ще гірше, оскільки загарбники входять до передмість, які весь цей час готувалися до вуличних боїв.

За його словами, бійці ЗСУ оснащені тепловізорами та приладами нічного бачення, а тому навіть нічні штурми для росіян закінчувалися плачевно.

"Наші хлопці їх клацають як насіння", — додав Волощенко і наголосив, що бездумна тактика росіян рано чи пізно призведе до тяжких наслідків для всієї лінії фронту.

Нагадаємо, Волощенко також розповідав, що росіяни перекинули під Бахмут свої елітні війська та намагаються атакувати місто з трьох сторін.