росія застосовує баражуючі авіабомби: у ЗСУ пояснили, чим вони небезпечні

Плануючі бомби, що мають крила, можуть залітати на десятки кілометрів

Російські окупанти почали застосовувати для атаки по українцям містам авіаційні бомби, що барражують. Вони здатні залетіти на десятки кілометрів і для боротьби з ними Україні потрібні винищувачі, які Україна може отримати від союзників.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат.

"Вони (російські окупанти, — ред.) запускають ракети дистанційно, як вони це роблять з весни минулого року, а можуть застосовувати кориговані авіаційні бомби. Ракетне озброєння теж не безмежне у ворога. Тому плануючі бомби, авіаційні бомби, що коригуються, мають крила, можуть залітати на десятки кілометрів", — сказав Ігнат.

Він також наголосив, що нашій країні зараз необхідні винищувачі, зокрема F-16, щоб мати можливість перехоплювати керовані авіаційні бомби та "відганяти" літаки, які здійснюють запуски.

За словами Юрія Ігната, комплекси ППО Patriot і SAMP-T здатні знищувати баражуючі авіабомби бомби, але для захисту нашої країни Україні потрібна велика кількість таких комплексів.

Що відомо про баражуючі авіабомби

УПАБ- 1500В рф вперше продемонструвала у 2019 році. Вони призначені для ураження високозахищених об’єктів на відстані до 40 км. Про це повідомляє Defense Express.

Зазначається, що загроза застосування даної бомби полягає в тому, що вона відноситься до плануючих та оснащена інерційною та супутниковою системою навігації та має бойову частину вагою 1010 кг, яка своєю чергою призначена для ураження високозахищених об’єктів. Щоб скинути бомбу в 40 км від мети, носію необхідно піднятися на висоту 14 км.

Використання цих бомб із боку російських загарбників, скоріше, поодинокі явища. Окупантам потрібно підійматися на значну висоту для її застосування, а це спрощує виявлення цілей та можливостей ураження носія.

УПАБ-1500В. Фото — Defense Express

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в мережі з’явилися фото міста Мар’їнка на Донеччині, яке російські окупанти знищили практично повністю.