В Угорщині відповіли на запрошення Орбана до Києва: приїде після виконання умов

В Угорщині кажуть, що готові до діалогу

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після офіційного запрошення, мабуть, все-таки вирішив приїхати до Києва, але "після виконання всіх умов".

Про це повідомив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто в інтерв’ю хорватському телеканалу N1.

Він заявив, що угорська сторона вже отримала запрошення, і зараз візит прем’єра перебуває на етапі технічної підготовки.

"Ми отримали запрошення, і зараз потрібно виконати технічну частину підготовчих робіт. Після виконання всіх умов візит може відбутися, але зараз ми перебуваємо на етапі технічної підготовки", — каже Сійярто.

На уточнююче питання, чи є політична воля здійснити візит, угорський дипломат відповів, що "ми отримали запрошення та цінуємо його".

"Нещодавно прем’єр-міністр розмовляв із президентом Зеленським у Брюсселі. Ми завжди готові до діалогу, сподіваємося, що діалог матиме сенс. Зараз усе готуємо, подивимося", — сказав він.

Варто зазначити, що таке уточнююче питання, мабуть, прозвучало недарма. Вся справа в тому, що Угорщина від початку повномасштабного вторгнення відрізнялася вельми неоднозначною позицією щодо України. Там, наприклад, досить часто можна почути антиукраїнську риторику, на яку доводиться реагувати нашому МЗС. Країна також гальмувала фіндопомогу Україні від Євросоюзу, а сам Орбан взагалі міг відкрито показувати своє невдоволення Зеленському.

Втім, як розповіли в ОП, запрошення представника такої країни до Києва має свої причини. У планах української сторони провести діалог, щоб переламати рішення щодо відмови допомагати Україні зброєю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент Угорщини поставила Україні умову для вступу до ЄС.

Також ми повідомляли, чи ризикне Угорщина статусом члена ЄС та НАТО заради російських грошей.