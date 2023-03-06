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"Мають усі шанси": легендарний український танкист розповів про непросту ситуацію в Бахмуті

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Український Бахмут тримається під потужним натиском окупанта Новина оновлена 06 березня 2023, 13:32
Український Бахмут тримається під потужним натиском окупанта. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

ЗСУ потребують підсилення, аби не пускати ворога впритул до міста

Збройні сили України мають усі шанси, аби втримати "найгарячіше" українське місто Бахмут, де точаться криваві бої з окупаційною армією росії. Українці мають достатню кількість зусиль, аби вибити звідти противника та завдати росіянам максимальних втрат.

Таке твердження в інтерв'ю для The New York Times висловив командир зведеної тактичної групи, яка воює в Бахмуті, полковник Євген Межевікін.

"Я впевнений, що Бахмут утримається. У нас достатньо сил, щоб відкинути ворога з цього міста, але це залежить від завдань, які стоять перед командуванням, чи то утримання міста, чи заподіяння противнику максимальних втрат", — пояснив він.

За словами полковника, у підрозділів, які працюють у Бахмуті є гостра потреба у підсиленні, техніці та боєприпасах. Саме додаткові сили допомогли б знищувати противника та його резерви ще на підступах до міста. Ба більше, при такому розвитку подій нашим захисникам вдалося б максимально зменшити свої втрати та уникнути жорстких боїв у межах населеного пункту.

Раніше "Телеграф" розповідав, як військовий експерт Євген Дикий назвав наступні міста-цілі російських окупантів, за які вони візьмуться при умові, що виб'ють українських військових з Бахмута.

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#Війна #Бахмут #ЗСУ