"Мають усі шанси": легендарний український танкист розповів про непросту ситуацію в Бахмуті

ЗСУ потребують підсилення, аби не пускати ворога впритул до міста

Збройні сили України мають усі шанси, аби втримати "найгарячіше" українське місто Бахмут, де точаться криваві бої з окупаційною армією росії. Українці мають достатню кількість зусиль, аби вибити звідти противника та завдати росіянам максимальних втрат.

Таке твердження в інтерв'ю для The New York Times висловив командир зведеної тактичної групи, яка воює в Бахмуті, полковник Євген Межевікін.

"Я впевнений, що Бахмут утримається. У нас достатньо сил, щоб відкинути ворога з цього міста, але це залежить від завдань, які стоять перед командуванням, чи то утримання міста, чи заподіяння противнику максимальних втрат", — пояснив він.

За словами полковника, у підрозділів, які працюють у Бахмуті є гостра потреба у підсиленні, техніці та боєприпасах. Саме додаткові сили допомогли б знищувати противника та його резерви ще на підступах до міста. Ба більше, при такому розвитку подій нашим захисникам вдалося б максимально зменшити свої втрати та уникнути жорстких боїв у межах населеного пункту.

Раніше "Телеграф" розповідав, як військовий експерт Євген Дикий назвав наступні міста-цілі російських окупантів, за які вони візьмуться при умові, що виб'ють українських військових з Бахмута.