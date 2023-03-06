Мільйони відповіли - "Героям слава!". Розстріл військового викликав лють українців

Відео вбивства беззбройного українського військового грає проти самої росії, впевнені відомі блогери

Страшний воєнний злочин російських окупантів, які розстріляли українського полоненого, розлютив українців. Не залишились осторонь і відомі блогери та журналісти, які публікують з цього приводу свої думки.

Про яке вбивство йде мова

Відео розстрілу з автомата беззбройного українського військовополоненого з’явилось у соцмережах 6 березня. Нам наразі достеменно невідомо коли та де саме воно було знято. Також наразі не встановлена особа вбитого військового.

На страшних кадрах озброєні люди підходять до беззбройного полоненого у військовій формі з українськими шевронами, який каже "Слава Україні". Після цього отримує цілу чергу з куль. Відео виклали самі росіяни.

Воно є доказом воєнного злочину — порушення армією рф Женевських конвенцій, де гарантується збереження життя полоненим.

Реакція українців

Активіст Сергій Стерненко у своєму відеозверненні заявив, що варто усвідомити, що це геноцид.

"Росіяни нас вбивають саме за те, що ми українці. Це геноцид. І ніяк інакше. Мусимо робити усе, аби помститись за кожного вбитого і закатованого. За нашого полоненого. За Бучу та Маріуполь. За розстріляне Відродження. За Голодомор. За кожне зерня 33-го", — сказав Стерненко.

Стерненко додав, що найкращий спосіб для помсти — допомога ЗСУ, потрібно далі підтримувати українську армію.

Журналіст Денис Казанський вважає, що це відео є доказом того, що ми воюємо з нелюдами, які втратили людську подобу.

"Тупі виродки, які розстріляли українського солдата за те, що той сказав "Слава Україні!", подарували Україні нового героя та потужний символ, що об'єднує. Цей солдат, який не відмовився від своїх поглядів навіть під дулом автомата і не просив помилування, ще стоятиме на постаменті в кожному українському місті", — вважає Казанський.

Якби росіяни мали мізки, вони б не викладали таке відео, стверджує журналіст. Але вони самі своїми руками створили для українців справжнього національного героя. Не бабусю з прапором, розкручену політтехнологами.

Історик і молодший сержант Юрій Гудименко так прокоментував жахливе відео з розстрілом полоненого:

"Я не знаю, які підібрати слова, окрім тих, що колись сказав один мій друг. Всі помруть. Не всі живуть".

Юрій Гудименко

Художник та музикант Іван Семесюк впевнений, що росіяни не ставлять перед собою за мету перемогу, а хочуть накликати на себе гнів, який знищить їхнє існування.

"На відео ми бачимо те, заради чого середньовічне лицарство виходило в бій. Тріумфальна смерть, яка робить лицаря безсмертним у прямому смислі цього слова. Все більше переконуюся, що русскіє не ставлять перед собою за мету перемогу, вони щосили прагнуть пробудити страшну силу, яка нарешті зітре саму пам'ять про них і тим знищить пекло їхнього русского існування", — пише Семесюк.

Семесюк вважає, що росіяни самі ж створили проти себе міф, нічого хорошого їх не очікує.

"Цей його чин, він має в собі таку метафізичну силу, що навіть страшно про це думати. Саме тому, що волею випадку став зафіксованим і миттєво потрапив у міф. Лицар призвав усі небесні воїнства, як бойовий ріг древності. Нічого хорошого русскіх не очікує", — додав Семесюк.

Мільйони зараз відповідають загиблому: "Героям слава!", пише журналістка Ірина Ромалійська:

"Зараз всі намагаються з’ясувати ім’я цього сміливого чоловіка. З того відео, що шириться соцмережами, виходить, що росіяни розстріляли українського полоненого, без зброї, який спокійно так сказав їм: "Слава Україні". Вбивали прицільно. В голову. І ще дострілювали. Мабуть, тому що сильно їх зачепило це "Слава Україні". Мільйони зараз відповідають загиблому: "Героям слава!". Герою, слава тобі. Щирі співчуття близьким".

Засновник платформи Prometheus Іван Примаченко процитував слова Степана Бандери:

"І прийде час, коли один скаже: "Слава Україні! ", а мільйони відповідатимуть "Героям слава!"..

Відомий український митець Андрій Єрмоленко у своєму Facebook опублікував ілюстрацію з силуетом сміливого військового та підписом "Героям Слава".

Автор: художник Андрій Єрмоленко

Український художник та плакатист Нікіта Тітов опублікував гасло "Героям слава" з силуетом героя:

Автор: Нікіта Тітов

У знак солідарності зі сміливим воїном українці поширюють хештег #SlavaUkraini.

Українці поширюють хештег #SlavaUkraini

Ексрадник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що військовий має всі шанси стати символом нашого спротиву в цій війні с чорною хтонню з північних боліт.

"Памʼятник герою має бути заввишки, прості Господі, "Родіни-матері". Принаймні, символічного капіталу в ньому для нас набагато більше. Людина, цілком розуміючи наслідки, плюнула смерті в її російське обличчя. А здохнуть інші "сукі". Всі до останньої", — написав Арестович.

Як повідомляв "Телеграф", Україна дотримується законів та звичаїв війни, прописаних у Женевській конвенції. Як полонені росіяни живуть в українській колонії — читайте тут.