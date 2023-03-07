"Було зрозуміло з перших годин": у США розповіли, як закінчиться війна росії проти України

Українців чекає ще багато боїв

Для росії війна в Україні завершиться стратегічною поразкою, незалежно від того, скільки вона триватиме.

Як розповів під час брифінгу речник Державного департаменту США Нед Прайс, попереду ще буде багато боїв, проте на кінець війни це не вплине.

"Було чітко зрозуміло з перших годин вторгнення рф в Україну, що коли б це не закінчилося, це завершиться стратегічним провалом росії", — сказав він.

Представник Держдепу додав, що взимку інтенсивність боїв суттєво знизилася, проте вони все ще продовжуються на півдні та сході України.

За словами Прайса, російський диктатор не зможе досягти своєї мети, оскільки українці показали, що можуть не лише стійко тримати оборону, а й повертати окуповані території. При цьому він наголосив, що це не зміниться.

Як повідомлялося раніше, представник Пентагону Колін Каль раніше припустив, що війна може затягтися. За його прогнозом, бойові дії можуть тривати від шести місяців до трьох років.