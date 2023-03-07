Україна хоче отримати від США зброю, здатну зупинити піхотні хвилі росіян: чому Вашингтон не хоче її передавати

Цей тип зброї заборонено в багатьох країнах світу

Україна хоче отримати від США касетні авіабомби, які хоче застосовувати для зупинення піхотних хвиль росіян.

Як повідомляє Reuters з посиланням на членів комітету з питань збройних сил Конгресу Джейсона Кроу та Адама Сміта, йдеться про авіабомби МК-20 крім запрошених раніше снарядів DPICM до установок HIMARS.

Зазначається, що Київ закликає Конгрес натиснути на Білий дім у питанні постачання цих типів озброєнь, проте впевненості в тому, що їх передадуть Україні немає. Річ у тім, що касетні боєприпаси заборонені у більш ніж 120 країнах світу.

Авіабомба МК-20 містить 240 суббоєприпасів, які розкидаються на площі у 2700 квадратних метрів і вибухають від удару об землю.

Для порівняння снаряди DPICM містять лише 88 суббоєприпасів.

Зазвичай бомби цього типу скидаються з літаків, проте ЗСУ хочуть використовувати їх доставлення БПЛА. На переконання Києва, такі снаряди могли б допомогти боротися з піхотними хвилями, які росіяни кидають для штурму Бахмута.

Втім, в адміністрації Джо Байдена вважають, що їхня передача буде репутаційним ударом по Україні та росіяни неодмінно цим скористаються.

Крім того, касетні боєприпаси вважаються небезпечними для мирних жителів, оскільки суббоєприпаси мають низьку точність та не завжди вибухають. 123 країни світу підписали угоду про відмову від цього озброєння, однак ні США, ні Україна, ні росія не є його учасниками.

Як повідомлялося раніше, Україна звернулася до країн-членів Європейського Союзу із запитом на постачання 250 тисяч боєприпасів для артилерії на місяць.