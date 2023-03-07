Ворог дедалі сильніше тисне на Бахмут: свіжі карти боїв в Україні

Окупанти посилюють артилерійські обстріли

Українські військові продовжують утримувати Бахмут. У міста немає критичного значення в оперативному чи стратегічному плані, вважають експерти. Захопити росіянам його потрібно, але замало, щоб далі наступати на Донбасі.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, росіяни вже втратили стільки техніки та людей, борючись за місто, що їхня атака, швидше за все, завершиться після того, як вони захоплять його, якщо не раніше. Проте завдані російським військам і зокрема ПВК "Вагнер" втрати матимуть позитивні наслідки за межами поля бою. Бої з ворогом тривають не лише в Бахмуті, а й на північний захід від Сватового, в районі Кремінної, Авдіївки.

За даними Генштабу ЗСУ, основні зусилля окупанти зосередили на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Шахтарському напрямку. За добу було відбито понад 140 атак ворога.

Карта боїв в Україні

Схід України

Ворог намагався прорвати оборону українських військ на Куп’янському та Лиманському напрямку в районі Гряниківки (на північний захід від Сватового), Невського, Білогорівки, Федорівки (на північ і на південь від Кремінної). Продовжують йти бої біля Макіївки та Майданчика, повідомляє DeepState. Російські війська посилюють артилерійську присутність.

Карта боїв на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна

На Бахмутському напрямі ворог зазнає втрат. При цьому продовжується штурм міста. Околиці також під ударом – лише біля села Дубово-Василівка за добу – 37 атак. Наступ велося в районі Білогорівки, Федорівки, Залізнянського, Ягідного, Іванівського. Аналітики Інституту вивчення війни повідомляють, що ворог просунувся у східній частині Бахмута. Ворог продовжує рухатися у Забахмутці. Також російські війська знову активно атакують лінією Роздолівка — Веселе.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках ворог наступав у бік Новокалинового, Красногорівки, Кам’янки, Сєверного, Первомайського, Невельського, Мар’їнки. У районі Вугледару тривають позиційні бої.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Ворог продовжує виборювати контроль над дельтою Дніпра. Вони ведуть бої та застосовують артилерію на островах, проте розподіл позицій не влучний. Росіяни побоюються українського контрнаступу на південь України.

Лінія фронту у Запорізькій області

Лінія фронту у Херсонській та Миколаївській області

Раніше "Телеграф" повідомляв, що мобілізація в Україні продовжуватиметься. Питання забезпечення виплат військовим також на контролі Міноборони, розповів Резніков.