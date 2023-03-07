Кордонами 1991 року не обмежиться: голова Інституту нацпам’яті дав сумний прогноз для росії

Агресора треба буде утихомирити та покарати, — експерт розповів, як це можна зробити

Є велика ймовірність, що війна росії проти України не зупиниться на відновленні кордонів 1991 року і зрушить кордон рф, щоб убезпечити Україну та інші країни від агресії в майбутньому. Крім того, на росію чекає покарання за свої злочини.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" висловився голова Інституту національної пам’яті України Антон Дробович.

На його думку, є дві причини, чому війна не закінчиться на російських кордонах:

тому що росія може почати війну проти іншої країни, і вона розростеться;

тому що Україна має бути впевнена, що росіяни не мають бажання і ресурсів відновити агресію через час.

"Це важлива тема — яким чином росія буде умиротворена. Це не питання помсти. От уявіть, якби на вас напав зі зброєю маніяк, ви його змогли обеззброїти і посадити у в’язницю. Там же, у в’язниці злочинців не залишають з автоматами, пістолетами та ножами. Там все забирають, і це справедливо. Росія має бути покарана за свою агресію, позбавлена права мати інструменти для здійснення подібної агресії як проти України, так і проти інших країн в цілому", — наголосив Дробович.

Він вважає, що після поразки у війні проти України росія або розвалиться на купу озброєних і воюючих частин, або "закриється", перетвориться на ще більш тоталітарну державу.

Найкраще, впевнений Дробович, було б провести референдум в росії, чи бажають усі суб’єкти російської федерації й надалі там залишатися, — це було б можливим після передачі під суд військово-політичного керівництва росії. "В ідеалі міжнародний миротворчий контингент мав би зайти туди для стабілізації ситуації. Або росія сама має видати своє військово-політичне керівництво для того, щоб вони потрапили під трибунал", — наголошує експерт. Але для вирішення цього питання, за його словами, потрібно спочатку реформувати ООН, щоб росія не мала права вето.

Дробович вважає, що росія зруйнувала старий світовий порядок, і ми повинні будемо встановити новий, при цьому можлива й деяка економічна депресія у світі: "Ця "кришталева ваза" розсипалась. Вже її назад не зібрати. Тому, щоб не різатись осколками, треба підмести та поставити нову".

Більше читайте в інтерв’ю Дробовича на "Телеграфі": "Коли путіна вб’ють, на його місце прийде хтось такий же мерзенний, як він", — Антон Дробович про війну, Залужного та Перемогу.