Добровольці йдуть до "Гвардії наступу": озвучено кількість заявок

5 відсотків усіх заявок надійшли від жінок

Українці активно вступають до лав "Гвардії наступу". Загалом за місяць старту набору людей уже надійшли кілька десятків тисяч заявок. В тому числі й від відважних українських жінок.

Про це Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив Укрінформу.

"У нас уже зареєстровано понад 23 тисячі заявок. Інформація про понад 35 тисяч заявок, яка була поширена, недостатньо точною, оскільки до кількості 35 тисяч входить і кількість наданих консультацій. Чистих заявок у нас – понад 23 тисячі", — сказав він.

За словами Клименка, до бригад зараз не беруть іноземців. У батальйони набирають виключно громадян України, які перебувають у країні. Хоча, від загальної кількості заявок було 1-1,5% наших громадян, які проживають на території інших країн.

У кожній бригаді будуть добровольці та люди із системи Міністерства внутрішніх справ. Міністр зазначає, що у різних підрозділах це співвідношення різне – і 40 відсотків людей із системи, і 35, і 45. Це вирішується вже безпосередньо при формуванні підрозділів.

Зазначимо, що "Гвардія наступу" є добровольчими батальйонами, формування яких було оголошено Міністерством внутрішніх справ України. Вони прибудуть до допомоги ЗСУ звільняти тимчасово окуповані росією території, а також братимуть участь у звільненні Криму та Донбасу. Національна програма набору добровольців до штурмових бригад "Гвардії наступу" розпочалася в лютому 2023 року. Охочі можуть вибрати для себе одну з восьми бригад.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що генерал Річард Даннат висловив свою думку щодо того, чи зможе Україна провести успішний контрнаступ.