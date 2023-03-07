Місяці боїв за Бахмут: названо чотири важливі досягнення української армії

Українські військові дев’ять місяців ведуть тяжкі бої за Бахмут

Під час засідання Ставки верховного головнокомандувача, яку Володимир Зеленський провів 6 березня, особливо докладно було розглянуто ситуацію в Бахмуті. За той час, поки українські військові обороняють місто, їм вдалося добитися чотирьох основних досягнень.

Про це "Телеграфу" розповів політолог, військовий експерт, співголова Громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Бахмут залишається найгарячішою точкою на військовій карті України. Попри це, українським військовим вдається продовжувати бої за це місто вже котрий місяць. За словами Снєгірьова, за той довгий період боїв за Бахмут з боку української армії можна відзначити такі досягнення:

бої тривають дев’ять місяців, і за цей час в Україні встигли провести мобілізаційні заходи, чисельність сил оборони збільшили до мільйона;

за місяці боїв за Бахмут особовий склад українських військових встигли навчити, причому не лише на полігонах в Україні, а й країнах НАТО. Йдеться про навчання та елементи оволодіння високотехнологічними зразками озброєння;

Україна отримала зразки цього озброєння. У разі йдеться про наступальні види;

українські захисники встигли збудувати другу та третю лінію оборони.

Таким чином після Бахмута російським загарбникам доведеться зіткнутися з продовженням своїх штурмових дій, проте вже в міській забудові, ймовірно, Слов’янська і Краматорська.

Повний матеріал із відповідями Дмитра Снєгирьова щодо Ставки верховного головнокомандувача читайте на сайті "Телеграф" у статті: "Битва за Бахмут. Чотири виконані завдання та шанси ЗСУ на контрнаступ".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українським військовим удалося відкинути російських окупантів від важливої траси біля Бахмута.