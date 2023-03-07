Шанс зберегти життя: відкритий збір на безпілотний авіакомплекс для роботи ЗСУ у тилу ворога
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Потрібну суму необхідно зібрати до 31 березня
Хоча українська влада та міжнародні партнери роблять все можливе для допомоги бійцям Збройних сил України на фронті, деякі потреби не встигають закривати вчасно і доводиться долучати до цього звичайних українців. Так, волонтери Юрій Сплін та Андрій Фреюк відкрили збір на безпілотний авіаційний комплекс для ЗСУ, який потрібен для роботи у тилу російських окупантів та збереження життів українців.
Необхідний комплекс вже знайшли і його зможуть передати вже у квітні 2023 року, але для цього потрібно зібрати 881 тисячу гривень до 31 березня.
Конкретну модель комплексу та напрям, на якому він працюватиме, не розголошують, щоб не інформувати ворога, де у ЗСУ з’являться нові "очі".
Однак відомо, що комплекс складається з двох дронів та наземної станції до них, які разом проводять ефективну аеророзвідку і можуть допомогти вчасно помітити переміщення ворога та його маршрути логістики, що, у свою чергу, може допомогти зберегти життя українським військовим.
"Чому вибір пав саме на цю модель — вона вже за останні 4 роки пройшла обкатку у багатьох підрозділах Збройних Сил України і дуже гарно себе зарекомендувала. Наразі ми купуємо 2гу (модернізовану/поліпшену) ітерацію цього авіаційного комплексу", — пише Юрій Сплін.
Зробити свій внесок у збір можна за реквізитами:
- https://send.monobank.ua/jar/9qhsvUb7Gd
- Paypal: [email protected]
- https://paypal.me/supportukraine
- Zelle: 9499936941