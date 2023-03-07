Шанс зберегти життя: відкритий збір на безпілотний авіакомплекс для роботи ЗСУ у тилу ворога

Потрібну суму необхідно зібрати до 31 березня

Хоча українська влада та міжнародні партнери роблять все можливе для допомоги бійцям Збройних сил України на фронті, деякі потреби не встигають закривати вчасно і доводиться долучати до цього звичайних українців. Так, волонтери Юрій Сплін та Андрій Фреюк відкрили збір на безпілотний авіаційний комплекс для ЗСУ, який потрібен для роботи у тилу російських окупантів та збереження життів українців.

Необхідний комплекс вже знайшли і його зможуть передати вже у квітні 2023 року, але для цього потрібно зібрати 881 тисячу гривень до 31 березня.

Конкретну модель комплексу та напрям, на якому він працюватиме, не розголошують, щоб не інформувати ворога, де у ЗСУ з’являться нові "очі".

Однак відомо, що комплекс складається з двох дронів та наземної станції до них, які разом проводять ефективну аеророзвідку і можуть допомогти вчасно помітити переміщення ворога та його маршрути логістики, що, у свою чергу, може допомогти зберегти життя українським військовим.

"Чому вибір пав саме на цю модель — вона вже за останні 4 роки пройшла обкатку у багатьох підрозділах Збройних Сил України і дуже гарно себе зарекомендувала. Наразі ми купуємо 2гу (модернізовану/поліпшену) ітерацію цього авіаційного комплексу", — пише Юрій Сплін.

Зробити свій внесок у збір можна за реквізитами: