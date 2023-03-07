"Там, де ми стоїмо – вже червоне": військовий пояснив, чому не варто повністю довіряти онлайн-мапам війни

На мапах можуть бути деякі неточності

Український військовий розповів, чому не варто повністю довіряти онлайн-мапам війни. Хоча самі мапи також наголошують, що публікують приблизну інформацію з доступних їм джерел, воїн наводить живий приклад.

Так, солдат ЗСУ, який веде TikTok-канал і називає себе "Українець", ділиться своїми думками щодо онлайн-ресурсу Deep State. За його словами, іноді захоплені території позначають там, де ще стоять українські воїни.

"Ми коли стояли в районі "асфальтного" – декілька випадків, коли вночі ми виходили з побратимами з позиції. Відкривали карту, а там вона уже була червона, яка зайнята під орками", — говорить військовий.

"Українець" говорить, що кілька разів звертався до амінів з цього приводу. У коментарях люди наголошують, що ця карта приблизна. Мають деякі претензії й до військового, мовляв, не розуміють його претензії. Хоча є бійці, які в коментарях діляться подібним досвідом, коли їхні позиції вже позначали, як захоплені.

Зазначається, що йдеться лише про неточності, які виникають під час внесення цих даних до мапи. Тому інформацію рекомендують використовувати лише для наочності.

Нагадаємо, військовий назвав міста, які опиняться під ударом, якщо ЗСУ вийдуть із Бахмута. Додамо, що вже було озвучене співвідношення втрат на цьому гарячому напрямку – різниця вражає.