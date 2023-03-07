"Жахливий рівень втрат": на Заході розповіли, скільки "вагнерівців" ліквідовано під Бахмутом

Бахмут для росіян успіхом так і не став

Російські найманці з ПВК "Вагнера" під час боїв за Бахмут втратили близько 20-30 тисяч людей. При цьому приблизно третина з них була вбита.

Як повідомляє INews, західні офіційні особи повідомляють, що, крім того, з’являється все більше свідчень того, що вздовж усієї лінії фронту російські солдати відмовляються йти в бій.

"Рівень смертності у "Вагнера" значно вищий, ніж у російських збройних силах. Бахмут не був успішним для росіян", — повідомив неназваний західний чиновник.

За його словами, росіяни біля цього міста показали "жахливий рівень втрат при мінімальних територіальних досягненнях", що демонструє те, наскільки поганому стані знаходиться окупаційна армія.

При цьому на Заході вважають за розумне рішення продовжити оборону міста навіть під ризиком оточення.

"Вони вбивають там багато росіян", — сказав чиновник і зазначив, що це може тривати ще місяць, при цьому українці завжди можуть піти з міста.

Як повідомлялося раніше, у росії відправкою ув’язнених на фронт переважно займалася ПВК "Вагнер", якій таким чином вдалося завербувати близько 50 тисяч росіян. За даними російських благодійних фондів, близько 80% з них були вбитими, важко пораненими, здалися в полон або дезертовали.