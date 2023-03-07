Герой Да Вінчі за життя записав потужне відео до українців: "м**калів не треба боятися"

Військовослужбовець закликав не боятися росіян

У вівторок, 7 березня, стало відомо, що Герой України та командир першої штурмової роти "Правого Сектору" Дмитро Коцюбайло (позивний "Да Вінчі") загинув під час артилерійського обстрілу.

Українська журналістка Наталія Нагорна, своєю чергою поділилася відеозаписом, на якому військовослужбовець залишив своє послання народу України.

"Українська нація зараз найбільш боєздатна, тому м*скалів не треба боятися, їх треба знищувати", — сказав він.

Водночас фотографи Костянтин та Влада Ліберови оприлюднили останній фоторепортаж із загиблим українським Героєм.

"Це сталося у нас на очах. Обстріл. Ти сказав нам залишитися в укритті. Вибухи, багато вибухів. Через хвилину крики: Медика! Медика! Так Вінчі! Ми до останнього вірили. Ми до останнього молилися. Ти був найсміливішим, найвідчайдушнішим з всіх, кого ми знали. Ти здавався безсмертним", — написали вони.

Як повідомлялося раніше, незадовго до початку вторгнення Коцюбайло давав інтерв’ю, в якому нагадав, що Україна неодмінно вистоїть у війні проти росії та вийде з неї переможцем.