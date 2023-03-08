Ворог продовжує спроби прорвати оборону Бахмута, Мар’їнки і не тільки: свіжі карти боїв в Україні

Ворог зосередив зусилля у Донецькій області

Російські окупанти продовжують атакувати Бахмут та інші ділянки фронту. Аналітики ISW вважають, що росіяни не зможуть використовувати тактичне захоплення Бахмута, якщо воно вдасться, для отримання оперативних результатів.

У звіті сказано, що після захоплення міста ворогові доведеться обирати між просуванням на Костянтинівку чи Слов’янськ – Краматорськ. Росіянам доведеться обирати, оскільки сили, що деградували, не зможуть рухатися в декількох напрямках. Також російським військам може не вистачати механізованих сил, необхідних для наступу за Бахмут, а тактичні "штурмові загони", що використовувалися під час штурмів Бахмута, ймовірно, не здатні вести маневрену війну.

Російські окупанти продовжують наступати на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Шахтарському напрямках, повідомляє Генштаб. Українські військові відбили понад 100 атак на добу.

Карта боїв в Україні

Схід України

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог наступав біля населених пунктів Гряниківка, Білогорівка, Спірне, Виїмка, Невське, Федорівка. Росіяни продовжують втрачати важку броньовану техніку біля Червонопопівки, але при цьому нарощують кількість атак на Кремінському та Білогорівському напрямках. За даними DeepState, в районі Площанки у ворога є успіх.

Карта боїв на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна

На Бахмутському напрямі ворог продовжує штурм міста. Веде безуспішний наступ у районі Берхівки, Дубово-Василівки, Оріхово-Василівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки. Інтенсивність боїв висока — із понад сотні атак за добу понад 30 було лише біля Оріхово-Василівки. Ворог міг захопити східну частину міста на схід від річки Бахмутка. Ворожі військові також просуваються на південному заході міста. Окупанти намагаються покращити тактичне становище на північному та південному флангах.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках ворог вів безуспішний наступ у бік Олександрополя, Кам’янки, Сєверного, Водяного, Мар’їнки, Новомихайлівки. Біля Мар’їнки зафіксовано понад 20 атак. За даними DeepState, російські війська захопили Веселе під Авдіївкою. Триває активний штурм українських позицій, ворог стягнув сили. Є просування російських військ північніше Водяного.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Росіяни заявляють про бої з українськими силами на островах на південь від Херсонщини. Триває обстріл через Дніпро.

Лінія фронту у Херсонській та Миколаївській області

На Запоріжжі ворог будує оборонні рубежі. У районі можуть діяти сили вагнерівців.

Лінія фронту у Запорізькій області

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