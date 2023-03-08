Потік зброї перетворився зі струмка на річку: The Economist про "сюрприз" окупантам, який готує Україна

За останні три місяці наша країна отримала 40% від всієї обіцяної допомоги Пентагону з початку вторгнення

За останні кілька місяців Україна отримала велику кількість західної зброї, що може говорити про підготовку до великого наступу ВСУ. Такими темпами вже невдовзі майже третина української армії матиме озброєння за стандартами НАТО.

За останні три місяці, з 9 грудня, Україні надійшло 40% усієї військової допомоги, обіцяної Пентагоном з початку повномасштабної війни в нашій країні. Йдеться про більш ніж 8 млрд доларів. Про це пише видання The Economist.

Водночас постачання озброєння, узгоджене з Німеччиною лише в січні 2023 року, становить дві третини від загальної кількості, яку було відправлено нашій країні за весь минулий рік. Можна сказати, що потік західної зброї "перетворився зі струмка на річку".

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розраховує на те, що в його розпорядженні зрештою будуть три нові армійські корпуси, кожен з яких складатиметься із шести бригад. Варто зазначити, що кожен корпус — це 20 тисяч людей, які озброєні та навчені за стандартами НАТО.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що довгоочікувані зенітно-ракетні комплекси Patriot вже незабаром прибудуть до України. Наші військові зараз активно навчаються користуватися цим озброєнням.