Американський генерал порівняв втрати бойової авіації росії та України

Генерал армії США приємно здивований організацією протиповітряної оборони

Українська армія за час повномасштабного вторгнення армії росії могла позбавити противника від понад 70 бойових літаків. Саме таку статистику наводить американський генерал Джеймс Хеккер, який командує військово-повітряними силами Штатів у Європі та Африці. Слід зазначити, що дані про знищену авіацію прозвучали на фоні регулярних розмов про необхідність постачання Україні новітніх винищувачів.

Детальніше пише "Голос Америки", посилаючись на виступ генерала на пресконференції в Колорадо. За даними Хеккера, загалом в Україні досить непогано працює протиповітряна і протиракетна оборона, і це впливає на подальший розвиток бойових дій.

Військовий стверджує, що поруч із >70 російськими літаками українська армія могла втратити менше 60 "пташок". Водночас додамо, що, за офіційними даними Генштаба ЗСУ, число знищеної ворожої авіації значно більше. На ранок 8 березня військові звітували про начебто 303 ліквідовані літаки.

Втрати армії рф в Україна 8.03.

Також Хеккер додав, що загалом порівняно невеликі втрати в авіації з обох сторін пояснюються ефективністю роботи засобів ППО і ПРО. Через це, зокрема, літаки і вертольоти не застосовуються у великих масштабах, а, отже, частина авіації буквально "виявилася непотрібною".

Генерал підкреслив, що останній недолік досить сильно відчуває й Україна, адже часто відсутня можливість прикрити контрнаступ піхоти з повітря.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в США працюють над можливістю осучаснити авіаційні сили України без надання додаткових сучасних винищувачів. Зробити це хочуть завдяки поєднанню західних снарядів і літаків радянського виробництва.

Також ми розповідали, які французькі винищувачі можуть опинитися на балансі ЗСУ.