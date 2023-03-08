Терорист гіркін вже вчить шойгу та пригожина правильно називати українські міста

гіркін знову відзначився своїми висловлюваннями

Російський терорист і колишній ватажок бойовиків в ОРДЛО ігор гіркін-стрєлков прокоментував заяву міністра оборони росії сергія шойгу і голови ПВК "Вагнер" євгена пригожина про "досягнення" в "Артемівську" і взявся вчити їх називати українське місто правильно.

Так, гіркін заявив, що правильна назва міста — Бахмут. Відповідний пост з’явився у його Telegram-каналі.

"До 8 березня пригожин і шойгу радісно повідомляють населенню росії про те, що вдалося взяти пів Артемівська (в обох неросійських новіопів (термін для позначення представників так званої "новой исторической общности" в росії. — Ред.), звісно, язик не повертається вимовити споконвічну назву міста — Бахмут)", — написав він.

Варто зазначити, що 2015 року було ухвалено рішення про перейменування Артемівська та повернення місту його історичної назви — Бахмут. Однак російські окупанти у своїх колах називають його колишньою назвою.

У тому ж пості терорист наголосив, що анітрохи не применшує "героїзм" командирів "Вагнера" та взаємодіючих підрозділів ЗС рф, але результати жорсткої м’ясорубки ніяк не свідчать про таланти цих персонажів.

"І, на жаль, висловлюю впевненість у тому, що після остаточного взяття міста наступ зійде нанівець перед черговими укріпрайонами противника, зведеними за той час, поки штурмували Бахмут і Соледар", — додає гіркін-стрєлков.

На його думку, зимовий наступ росії завершився невдачею і незначні успіхи російських окупантів її ніяк не компенсують.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що воїни ЗСУ почали контрнаступ у районі Бахмута, попри те, що місто було практично оточене. Відкинувши ворога від важливої траси, нашим захисникам вдалося зберегти важливу лінію постачання.