"А воно плаває?": росіяни насмішили українців своєю новою чудо-зброєю (відео)

Бронепоїзд не зміг навіяти жаху в українців

Росіяни продовжують перти в Україну свій брухт, який вони чомусь називають "аналогов нєт". Чергове "вундерваффе" прямо з минулого століття залучили до так званої "спецоперації". Ним є z-бронепоїзд.

Втім, дана техніка не змогла вселити жах в українців і навіть більше, вона навіть не вселила впевненість у самих росіян. Простіше кажучи, воїнів рейок та шпал підняли на сміх.

Багато хто запитав, скільки таке диво техніки зможе проіснувати на полі бою, інші наголошували на тому, наскільки росіяни застрягли в минулому і досі воюють за завітами Леніна, який сам любив розсікати на такій техніці. Ось тільки це було сто років тому.

Самі росіяни у своїх пропагандистських матеріалах називають це – "бронепоїзд транспормер". У що він трансформується не зрозуміло, але журналісти намагаються переконати своїх глядачів, що ця купа заліза здатна "відбити будь-яку ціль".

Повідомляється, що бронепоїзд на війні в Україні виконує одразу кілька функцій – супровід ешелонів та вантажів, а також розвідку та розмінування.

"У разі нападу з повітря противника зустрінуть вогнем із зеніток 2-ЗУ-23, а на землі йому дадуть відсіч БМП, які знаходяться на спеціальних платформах. У разі тривоги їх відчеплять і бойові машини вступлять у бій, спустившись по апарелям", — нахвалюють свою техніку пропагандисти.

Поки що незрозуміло, наскільки такої техніки вистачить у реальному бою, але українські партизани почали "кошмарити" це диво ще навесні 2022 року. Тоді його помічали вперше.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни зганьбилися зі своїм новим безпілотником. Як виявилося, російський концерн зробив дрон із китайських запчастин, назвавши його власною розробкою.