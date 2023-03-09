Під прицілом — ТЕС і не тільки: енергетики розповіли про наслідки ракетного обстрілу України

Російські загарбники не припиняють спроб залишити українців без світла

Перший за довгий час масований ракетний удар по Україні був направлений, в першу чергу, на об'єкти енергетичної інфраструктури. Як повідомили у пресслужбі ДТЕК, внаслідок обстрілів були пошкоджені одразу три теплові електростанції в різних регіонах країни.

Як зазначають представники відомства, попередньо обійшлося без постраждалих. Однак обладнання ТЕС зазнало серйозних ушкоджень, тож в окремих містах і селах можуть тривати відключення електроенергії.

Конкретні області, де російські окупанти влучили по ТЕС, не розголошуються. При цьому відомо, що роботи з ліквідації наслідків обстрілу вже розпочалися.

Також є дані про те, що ці електростанції стали не єдиними цілями росіян. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, обстріл енергетичних об'єктів відбувся на Київщині, Миколаївщині, Одещині, Харківщині, Житомирщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Ця інформація була актуальною станом на 6:30.

Галущенко про наслідки масованої атаки

"Телеграф" уже повідомляв, що внаслідок масованого ракетного удару постраждала і ЗАЕС. Через пошкодження лінії станція повністю знеструмлена і наразі продовжує роботу лише завдяки дизельним генераторам.

Також ми писали про те, що цієї ночі сильні вибухи лунали і в Києві. Згодом місцева влада повідомила подробиці щодо засобів обстрілу і постраждалих.