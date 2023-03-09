Рекордна кількість "Кинджалів": Залужний озвучив деталі масованого удару по Україні

34 крилаті ракети та 4 БПЛА ворога були збиті

Під час чергової масованої атаки по об’єктах критичної інфраструктури, яку російські окупанти нанесли вночі та вранці 9 березня, ворог здійснив 81 пуск ракет різного базування.

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Загалом російські загарбники зробили:

28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;

20 пусків крилатих ракет морського базування "Калібр";

6 пусків крилатих ракет повітряного базування X-22;

6 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 "Кинджал";

8 пусків керованих авіаційних ракет: 2 — Х-31П; 6 — X-59;

13 пусків зенітних керованих ракет С-300;

8 пусків ударних БПЛА "Shahed-136/131".

"Силами та засобами Повітряних Сил 3С України у взаємодії з підрозділами інших Складових cил оборони України із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр» знищено 34 крилаті ракети, а також 4 БпЛА «Shahed-136/131" — написав Залужний.

За його словами, вісім керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.

Варто зазначити, що росія застосувала рекордну кількість "Кинджалів" у цій атаці. Країна-агресор за час повномасштабної війни використовувала їх лічені рази та в запасі окупанти мають лише кілька десятків таких ракет. 26 січня 2023 року під час чергового масованого удару росія використала два "Кинджали".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що енергетики розповіли українцям про наслідки нічних ракетних ударів, які окупанти завдавали по об’єктах енергетичної інфраструктури.