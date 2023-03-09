Швейцарія вперто не дає Україні танки-"копію Leopard": журналісти знайшли причину

Реекспорт в Україну озброєння швейцарського виробництва дотепер залишається відкритим питанням

Швейцарія, котра не поспішає надавати Києву військову допомогу, напередодні відхилила клопотання від фракції лібералів, в рамках якого країна мала б змогу реекспортувати в Україну потужне озброєння власного виробництва. Серед аргументів вже звичні "нейтралітет" і небажання бути посередником однієї з ворогуючих сторін.

Як пише defence-ua, наразі Україні залишається лише сподіватися на те, що вихід, який дозволить реалізувати варіант із викупом для ЗСУ колишніх "італійських" Leopard 1A5, які належать швейцарській компанії RUAG. Інший варіант — це поставка швейцарських Pz 87, більше відомих як ліцензійна копія Leopard 2A4. Зробити це можуть знявши танки зі зберігання для "третіх країн", прискоривши таким чином їх передачу для ЗСУ. Водночас питання, чому ж Швейцарія так вперто відхиляє будь-які прохання стосовно реекспорту зброї в Україну, залишається відкритим.

За даними видання Bloomberg, справа може бути в тому, що у 2022 році поставки зброї та військового обладнання зайняли лише 0,25% від всього експорту Швейцарії. На паперах, звісно, дані зовсім інші — збільшення оборонного експорту на 22%. Тобто до 1 мільярда доларів.

Процес зарядки 35-мм снарядів

Що стосується статистичних даних, то Швейцарія заробляє в більшості своїй саме на поставках елементів до озброєння. До прикладу, "на папері" найбільшим покупець оборонної продукції у 2022 році у Швейцарії став Катар, який скупив велику кількість систем ППО та іншого. Його показник склав 213 мільйонів доларів. Водночас частка у понад 50% поставок припала саме на європейські країни, адже саме вони і купують швейцарські комплектуючі для того, аби виробляти власну зброю.

Видання зазначає, що оборонний експорт Швейцарії –- вкрай специфічний сектор, який навіть політики цієї країни не до кінця розуміють і не можуть знайти в ньому зовнішньополітичну вигоду.

Через це вони й вперто відмовляються допомогти Україні та відкидають ймовірність реекспорту зброї для ЗСУ, яка необхідна "ще на вчора", а відповідно може бути продана за вигідними цінами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що традиційно нейтральна Швейцарія відхилила прохання Іспанії передати Україні дві установки ППО власного виробництва, хоча підсумки розмов щодо поставку цього виду озброєння були позитивними.