Унікальна спецоперація: у мережу виклали фільм про дії ГУР в оточеному Маріуполі

Картина є першою та трьох запланованих

В Україні відбулася прем’єра українського документального фільму про Головне управління розвідки. Він є першим у запланованій трилогії та розповідає про унікальну операцію наших війсковіх в заблокованному Маріуполі.

Про це повідомляється на каналі ГУР МО України у Telegram.

"Перша стрічка з документальної трилогії Артема Шевченка "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі". У фільмі розкриваються невідомі деталі унікальної повітряно-десантної спецоперації ГУР в оточеному ворогом Маріуполі. 7 бойових вильотів до міста Марії: кожен — як останній", — йдеться в описі відео.

У фільмі розповідається про унікальну спецоперацію українських військових під час захисту Маріуполя. Мова про знаменитий прорив нашої авіації до заблокованого міста, з метою евакуації поранених та доставки боєприпасів та підкріплень.

Робота детально розповідає про те, як це відбувалося насправді.

"Фільм про звитягу і ризик, мудрість і хитрощі, і про безмежну любов до неба, до життя, до України", — пише прес-служба ГУР МО.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомому журналісту показали, як працює потужна ППО від союзників.

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