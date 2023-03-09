Недаремно збирали всією країною: як супутник Притули допомагає знищувати техніку ворога (знімки)

Завдяки супутнику українським військовим вдалося виявити 7321 об’єкт ворожої військової та спеціальної техніки, частину з цього вдалося знищити

Космічний апарат "ICEYE", на який українці збирали гроші, а потім його придбав Фонд Сергія Притули, допоміг нашим військовим виявити та знищити тисячі одиниць техніки російських окупантів, у тому числі гелікоптерів, літаків, радіолокаційних станцій тощо.

"Народний супутник" військова розвідка України почала використовувати з вересня минулого року. З того часу Сили безпеки та оборони держави мають можливість отримувати розвіддані з космосу. Відповідні знімки було опубліковано у Telegram-каналі Головного управління розвідки МО України.

Зазначається, що за п’ять місяців використання цієї техніки співробітники української розвідки змогли провести космічну радіолокаційну розвідку майже 1000 районів розташування підрозділів росії на тимчасово захоплених територіях, а також низці інших територій, що становлять інтерес ЗСУ.

Космічний апарат дозволив виявити за цей час 360 наметів у місцях розташування армії Росії, а також 7321 об’єкт ворожої військової та спеціальної техніки, зокрема:

45 літаків;

27 вертольотів;

6 ОТРК "Іскандер";

36 ЗРК "С300";

12 ЗРК "Панцир С1"

11 радіолокаційних станцій;

10 понтонних переправ.

У ГУР наголосили, що завдяки можливостям "ICEYE" українським військовим вдалося знищити значну частину з перерахованого вище списку.

"Співробітники військової розвідки України в черговий раз висловлюють подяку всьому українському суспільству, яке долучилося до збору коштів на космічний апарат, кожному волонтеру, який щодня надає допомогу захисникам України та Благодійному Фонду Сергія Притули. Такі очі дозволяють цілодобово і в будь-яку погоду. військову техніку, озброєння та особовий склад», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що спочатку Сергій Притула відкривав збір коштів на покупку чотирьох безпілотників "Байрактар". Проте турецька компанія дала три одиниці техніки нашій країні безплатно. Тоді на зібрані гроші шоумен купив супутник. Частина українців почала критикувати його за таке рішення. Своєю чергою, Притула пояснив, чому він купив саме цю техніку. Перевага супутника полягає в тому, що він допоможе українським військовим точніше та ефективніше завдавати ударів по ворожій техніці. Крім того, він дозволяє отримувати ексклюзивні знімки в режимі 24/7 за будь-яких погодних умов.