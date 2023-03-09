"Ситуація важка": Сирський розповів про тактичні кроки ЗСУ у Бахмуті

Ситуація в Бахмуті залишається дуже важкою

ЗСУ продовжують оборону Бахмута від російських окупантів уже понад сім місяців. Здійснивши низку тактичних кроків, командуванню вдалося не допустити оперативного оточення міста росіянами. Ситуація на Бахмутському напрямку контрольована, але вкрай важка.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. За його словами, плани ворога відомі та зрозумілі, а кожен хід та рішення здатні кардинально змінити ситуацію на фронті.

За словами Сирського, ситуація на Бахмутському фронті залишається дуже важкою. Ворог намагався оточити місто, але завдяки злагодженим діям командирів на місцях вдалося зруйнувати плани росіян. Тактика окупантів полягає в тому, щоб кидати в бій безліч солдатів, але це не дасть їм жодної переваги.

"Ми маємо вміти передбачати дії ворога, який має кількісну перевагу. Російські сили діють звичайними методами, не рахують людей. Але кількість солдатів не є вирішальною перевагою чи фактором перемоги", — сказав генерал-полковник.

У командуванні сухопутних військ розуміють тактичне значення Бахмута для ворога і знають його плани з дій інших дільницях фронту. Сили оборони України продовжують захищати місто, ситуація динамічна, хоч і складна.

"Тут кожен хід та рішення здатні її кардинально змінити. Щодня має найвищу цінність. Я пишаюся особовим складом. Ціную швидкість мислення командирів бригад, поруч із якими я перебуваю", — резюмував Олександр Сирський.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в НАТО не відкидають падіння оборони Бахмута найближчими днями. Це не обов'язково стане переломним моментом у повномасштабній війні в Україні, проте недооцінювати ворога не можна.