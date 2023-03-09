Рус

На міжнародній конференції в Римі кандидат у прем'єр-міністри Лівану Омар Арфуш висловив захоплення мужністю українських жінок

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Омар Арфуш (ліворуч) разом із членом італійського парламенту Роберто Баньяско (Forsa Italia) та директором Інституту Мілтона Фрідмана Алессандро Бертольді в італійському парламенті в Римі Новина оновлена 09 березня 2023, 20:30
Омар Арфуш (ліворуч) разом із членом італійського парламенту Роберто Баньяско (Forsa Italia) та директором Інституту Мілтона Фрідмана Алессандро Бертольді в італійському парламенті в Римі

Кандидат у прем’єр-міністри Лівану відзначив героїзм українських жінок та згадав про безправність ліванських.

Під час офіційного візиту до Риму кандидат у прем'єр-міністри Лівану Омар Арфуш високо відзначив героїзм українських жінок і звернув увагу на катастрофічне забезпечення прав жінок у Лівані.

"У цю символічну дату 8 березня, Міжнародний день прав жінок, я нагадую вам, що безліч українських жінок страждає від бомбардувань у своїй країні. Але при цьому тисячі з них щодня захищають свою батьківщину зі зброєю в руках на фронті. А ліванські жінки навіть не мають права давати громадянство своїм власним дітям!" — зокрема, зазначив Арфуш.

Цей виступ було зроблено під час міжнародної конференції "Ситуація в Лівані: майбутнє", яка була організована Інститутом Фрідмана в італійському парламенті. Головними гостями конференції стали кандидат у прем'єр-міністри Лівану Омар Арфуш та італійський депутат Роберто Баньяско (Forsa Italia).

"Італійсько-ліванські відносини беруть свій початок з часів здобуття Ліваном незалежності! І до сьогоднішнього дня Італія завжди на боці Лівану! Немає потреби ще раз нагадувати, що наші італійські солдати перебувають серед миротворців ООН у південному Лівані, а місію UNIFIL очолював італієць", — зазначив Баньяско.

Теги:
#Україна #Жінки #Ліван #Війна