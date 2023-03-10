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Війна — день 380: Україна відновлюється після чергового ракетного обстрілу, на Донбасі точаться важкі бої

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Бої за Україну тривають 380 днів
Бої за Україну тривають 380 днів. Фото Телеграф

Оперативно про головне 10 березня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 380 днів. Українські енергетики оперативно відновлюють енергопостачання після масованої ракетної атаки, здійсненої росіянами 9 березня. Тим часом на Донбасі стає дедалі "гаряче": лише минулої доби окупанти здійснили понад сотню атак на п’яти напрямках.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 10 березня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Внаслідок ворожого обстрілу ввечері 9 березня у Запоріжжі відсутнє електропостачання. Енергетики вже ліквідують наслідки та частині споживачів електроенергію повернули, повідомляють у "Запоріжжіобленерго".

З даними за 7 березня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 377: ЗСУ тримають Бахмут, незважаючи на постійні атаки росіян

Про те, що відбувалося 8 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 378: Україна відбиває атаки росіян і готується до контрнаступу

Інформація за 9 березня доступна у зведенні: Війна — день 379: бої за Бахмут посилюються, росія завдала масштабного удару по Україні

Теги:
#Україна #Росія #Війна