Закрив сина собою, але загинули обидва: у Києві попрощалися із сім'єю героїв, які захищали Бахмут

Батька та сина поховають на Лісовому цвинтарі у Києві

Повномасштабна війна в Україні продовжує забирати життя наших захисників та мирних громадян. Під час захисту нашої Батьківщини гинуть цілі сім’ї. У столиці України відбулося прощання з бійцями ЗСУ — батьком і сином, які пліч-о-пліч боролися проти росіян.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Бойовий шлях сім’ї Хомюків розпочався ще в перші дні повномасштабного вторгнення. Олег із позивним "Хома" та його син Микита із позивним "Турист" воювали у складі 206-го окремого батальйону Сил територіальної оборони Збройних сил України. Вони звільняли Київську та Херсонську області, потім обороняли Бахмут. Саме в цьому місті-фортеці і пали герої.

Під час чергового обстрілу батько накрив собою сина, але снаряд розірвався біля їхніх голів. Чоловіки загинули разом.

10 березня відбулася на Майдані Незалежності відбулася громадянська панахида. Поховають батька та сина Хомюків на Лісовому цвинтарі у Києві.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні попрощалися з легендарним бійцем ЗСУ "Да Вінчі". Тіло загиблого Героя України привезли до його рідного села на Прикарпатті.

Також ми повідомляли, що на Донбасі загинув героїчний комбат, який боровся за Луганський аеропорт та Дебальцеве.