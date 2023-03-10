На прощання з "Да Вінчі" прийшов Залужний: на Майдані море людей (фото)

Головнокомандувач виступив зі словами скорботи на честь загиблого воїна

Сьогодні, 10 березня, у Києві прощаються з легендарним українським військовим Дмитром Коцюбайлом із позивним "Да Вінчі". Попрощатися з Героєм України прийшло керівництво нашої держави, зокрема й головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Церемонію прощання також відвідав кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Головнокомандувач виступив зі словами скорботи на честь загиблого воїна на Майдані Незалежності.

"Слова не допоможуть нам погасити цей біль. Але Дмитро заслужив на те, щоб сказати йому прощальні слова", — каже Залужний.

На той час на головній площі країни зібралися сотні наших громадян. Усі вони прийшли проводити в останню путь легендарного воїна.

З Героєм наші співвітчизники та його побратими прощалися навколішки.

Нагадаємо, що пряму трансляцію з прощальної церемонії можна дивитися в новини "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Командир батальйону "Вовки Да Вінчі" 67-ї окремої механізованої бригади трагічно загинув під Бахмутом, 7 березня. Захиснику було лише 27 років. У нього залишилися мати, бабуся, сестри та брат.

2021 року Дмитро Коцюбайло став першим добровольцем, який прижиттєво отримав звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" за особисту мужність.

Раніше ми писали про те, що Зеленський прийшов на похорон "Да Вінчі" з несподіваною гостею.