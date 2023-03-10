Сунак заговорив про переговори України з росією: чого хоче добитися Британія

Британія продовжуватиме підтримувати Україну, щоб забезпечити перевагу на полі бою

Незважаючи на те, що президент України Володимир Зеленський відмовляється повертається в переговорний процес з росією в Британії, впевнені, що війна все-таки закінчиться саме за столом переговорів, але саме зараз не час для них.

Таку позицію висловив британський прем’єр Ріші Сунак, передає " Європейська правда " з посиланням на The Guardian.

"Звичайно, це закінчиться, як і всі конфлікти, за столом переговорів, але це рішення має прийняти Україна. І що нам потрібно зробити, так це поставити їх у найкращу можливу ситуацію для проведення цих переговорів у відповідний момент, який має сенс для них", – каже прем’єр-міністр Великобританії.

Британський прем’єр зазначив, що зараз не час для мирних переговорів і підтвердив свою готовність надати додаткову підтримку Україні, щоб забезпечити їй перевагу на полі бою. Сунак сказав, що підтримує президента Володимира Зеленського, щоб він був у "найкращій ситуації для проведення цих переговорів".

"Але зараз пріоритетом має бути надання їм ресурсів, тренувань та підтримки, необхідних для просування вперед та створення переваги на полі бою", — каже прем’єр.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в США знову заговорили про переговори України з росією.

Також ми повідомляли, що ще один президент хоче "помирити" Україну та росію.