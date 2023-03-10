Оборонні споруди терміново збудують у низці областей — рішення Кабміну

Які саме області зібралися зміцнювати, поки не повідомляється

З початком повномасштабної агресії Україна ґрунтовно зайнялася укріпленням своїх кордонів і територій. А 10 березня уряд з метою захисту наших міст ухвалив рішення про оперативне будівництво фортифікаційних споруд.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

"Міністерству оборони разом із Міністерством фінансів, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури, Міністерством економіки, Генеральним штабом ЗСУ та відповідними ОВА невідкладно у встановленому порядку дано завдання забезпечити будівництво військових інженерно-технічних фортифікаційних споруд для потреб оборони в окремих областях, зокрема з використанням коштів за відповідною програмою Міноборони", — йдеться у повідомленні.

При цьому слід зазначити: які саме області зібралися укріплювати — поки не повідомляється. На сайті вказується лише, що рішення має забезпечити оперативне будівництво фортифікаційних споруд для оборонних потреб там, де це необхідно.

"Також після визначення обласними військовими адміністраціями потреб на засідання уряду мають бути винесені пропозиції щодо збільшення фінансування", — зазначив прем’єр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що росія також зайнялася будівництвом ліній оборони. Їх було помічено в окупованому Криму. У своєму прагненні захиститься, росіяни відгороджуються навіть від своїх сіл.