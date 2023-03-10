Орбан "відправляє" армії Заходу воювати в Україну: угорський прем’єр знову відзначився дивною заявою

За словами Орбана, Європа розпочала допомогу з касок, а закінчить своїми солдатами

Скандально відомий прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який нещодавно відзначився заявами про "нічию землю України", висловився про війну в Україні. За його словами, по-справжньому миру хочуть країни, які не допомагають Україні захищати свій суверенітет.

Його слова цитує угорське видання Telex. До таких країн Віктор Орбан відніс Угорщину, Китай, Ватикан та Туреччину, а інші європейські країни вже готові відправити своїх військових до України.

Прем’єр-міністр Угорщини сказав, що країни-союзники України всерйоз можуть розпочати обговорення відправлення своїх військових до України. Союзники почали з малої допомоги, як, наприклад, Німеччина з касок, а зараз відправляють танки і роздумують над передачею бойових винищувачів. Незабаром, цілком серйозно, може початися обговорення підкріплення армії України європейськими військовими.

"Захід дуже близький до того, щоб на повному серйозі обговорювати перспективу відправлення своїх сил в Україну. Якщо дотримуватися цієї логіки ескалації, в якийсь момент український кордон цілком може почати перетинати і жива сила з-поміж країн-союзників України", — сказав Орбан.

Прем’єр-міністр Угорщини зазначив, що світ ще ніколи не був таким близьким до початку Третьої світової через конфлікт двох країн. А по-справжньому миру хочуть лише чотири країни, які не постачають Україну зброєю: Китай, Угорщина, Туреччина та Ватикан.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Великій Британії заговорили про переговори росії та України. Там впевнені, що війна все-таки закінчиться саме за столом переговорів, але зараз не час для них.