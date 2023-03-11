Війна — день 381: росіяни хочуть "паузу" під Бахмутом і намагаються прорватися під Вугледаром

Оперативно про головне 11 березня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 381 день. Найгарячішою точкою на фронті залишається Бахмут, проте там окупанти прагнуть взяти оперативну паузу, щоб спланувати подальші дії. Ще одним місцем підвищеної уваги росіян є Вугледар, де противник намагається прорватися. При цьому в українському керівництві очікують, що контрнаступ розпочнеться протягом двох місяців, проте для цього необхідні снаряди та далекобійні ракети.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 11 березня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:30 У нас все ще достатньо ресурсів, щоб боронити Бахмут, — Подоляк.

00:00 Фінляндія припускає можливість передачі Україні бойової авіації. Йдеться про літаки F/A-18 Hornet, які країна хоче замінити на F-35.

Про те, що відбувалося 8 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 378: Україна відбиває атаки росіян і готується до контрнаступу

Інформація за 9 березня доступна у зведенні: Війна — день 379: бої за Бахмут посилюються, росія завдала масштабного удару по Україні

З даними за 10 березня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 380: Україна відновлюється після ракетного обстрілу, на Донбасі тривають тяжкі бої