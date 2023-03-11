Окупантів багато, але ми беремо розумом та інноваційною українською технікою — Дана Ярова

Квадрокоптери тестують прямо на полі бою, зауваження передають виробнику

Бойові дрони знищують танки, пункти дислокації росіян без ризиків для життя українських військових. Як за "народні гроші" закупляють багаторазові бойові дрони і снаряди для них розповіла волонтерка і співзасновниця фонду "Мрія" Дана Ярова в ефірі Еспресо.

"Високоінтелектуальний засіб ведення бою — це той, що забезпечує безконтактний бій. Росіян значно більше в кількості, тому ми маємо бути розумними. Ми проводимо тестування різних видів квадрокоптерів не тільки на полігоні, а й в бойових умовах. Будь-які зауваження передаються виробнику, який вносить корективи в сам пристрій. Це є важливим елементом співпраці українських виробників та Генерального штабу", — зазначила Дана Ярова.

Дана додала, що закупівля дронів відбувається тільки через приватні ініціативи та "народні гроші". Поки ця техніка не стане на озброєнні Міністерства оборони, доти прийдеться їх викупляти українцям.

"На цей рік 20 мільярдів гривень виділено на програму безпілотних засобів. Маю надію, що все запрацює. Поки Міністерство не почне закупляти високотехнологічні засоби ведення бою, я з цієї теми не зійду", — підсумувала волонтерка.

Раніше "Телеграф"розповідав, як волонтер з Полтавщини Артур Біжко надрукував безпілотник для ЗСУ на 3D-принтері.