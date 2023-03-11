22-річний французький десантник загинув на Донбасі: пішов добровольцем після травми

У рідному Діжоні хлопець вивчав історію

Безжальна війна забирає життя сотень військових, серед яких — і представники Інтернаціонального легіону. Днями стало відомо про загибель 22-річного громадянина Франції Андреаса Галоцці. Хлопець, будучи десантником, приїхав до України невдовзі після того, як відновився через травму ноги. На жаль, під час серйозних бойових сутичок під Сватовим Галоцці не стало.

Історію хороброго молодика розповіло французьке видання Le Figaro. Про смерть сина його мати Едіт дізналася телефоном, подзвонивши на отриманий у повідомленні номер. Тіло військового має повернутися на батьківщину цими днями.

Як розповіла Едіт, Андреас Галоцці добре вчився, після здобуття ступеня бакалавра в Сені продовжив вивчати історію в Діжоні. Попри те, що тривало навчання, як і багато однолітків, пішов до армії. У війську він записався в десантники, служив у 17-у парашутно-саперному полку в Монтобані. Однак в якийсь момент хлопець отримав травму, у нього почалося запалення великої гомілкової кістки. Армію довелося залишити, присвятивши час навчанню.

Таким 22-річний Андреас Галоцці запам'ятається своїм побратимам

Коли президент України Володимир Зеленський закликав небайдужих іноземців приєднатися до української армії для протидії ворогу, Галоцці вже відновився. Саме тому вирішив, що поїде до України допомагати ЗСУ.

Неодноразово француз брав участь у серйозних боях, є навіть його фото на захопленому російському танку. Регулярно підтримував зв'язок із матір'ю — аж до самої смерті. Останній бій Андреас Галоцці прийняв 16 лютого під Сватовим.

Галоцці побував у гарячих точках Донбасу

"Я глибоко поважаю дії, які він вчинив, та ідеї, які він відстоював. За це доводиться заплатити високу ціну, але я кажу йому браво", — говорить мати Едіт.

Сватове на карті

Втрачає своїх кращих синів і наша держава. 7 березня суспільство сколихнула звістка про смерть 27-річного Героя України Дмитра Коцюбайла. Військовий був краще відомий під своїм позивним — "Да Вінчі". Прощання з бійцем тривало кілька днів — спочатку на рідному йому Прикарпатті, а потім і в Києві, де його поховали. На меморіальну церемонію прийшов і президент Володимир Зеленський, якого супроводжувала прем'єрка Фінляндії Санна Марін.

На Майдані ж попрощатися з Дмитром Коцюбайлом прийшли тисячі людей, серед яких і вище керівництво ЗСУ, зокрема Головнокомандувач Валерій Залужний.