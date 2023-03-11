Перші замовлення зроблять до травня. ЄС придумав, як швидше надати Україні снаряди

План буде затверджений найближчим часом

У Євросоюзі знайшли спосіб, як швидше поставити Україні дефіцитні боєприпаси, оскільки продовжують надходити запити про допомогу для просування на полі бою.

Найближчим часом у ЄС збираються затвердити план, згідно з яким перші замовлення на нові поставки зможуть зробити до початку травня, повідомляє Deutsche Welle із посиланням на високопосадовця Євросоюзу на брифінгу в Брюсселі у п'ятницю, 10 березня.

За цим планом, країни Європейського Союзу мають передати Києву все, що мають. А мільйона артилерійських снарядів 155-го калібру Україні має вистачити на строк від трьох до п'яти місяців війни. Однак ця оцінка розходиться з офіційною оцінкою Києва, де вважають, що мільйон снарядів буде витрачено за два місяці.

Чиновник ЄС зазначив, що він бере до уваги досить швидкий вихід України із нинішньої фази війни, в якій артилерія відіграє вирішальну роль.

"Чим більш оборонну позицію займає сторона збройного конфлікту, тим більше снарядів їй потрібно. Проте зі світовою підтримкою Україна вийде з цієї (оборонної, – ред.) позиції", — пояснив він.

Перед тим, як Україна зможе перейти в контрнаступ, їй терміново потрібні боєприпаси. Скільки резервів залишається у країн Євросоюзу, невідомо, бо це засекречена інформація, однак у Брюсселі кажуть, що деякі країни не мали майже нічого. Автори плану сподіваються, що всі снаряди країн-членів ЄС, які є в наявності, передадуть Києву, і готові гарантувати їм заповнення резервів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що західні партнери України в ЄС хочуть налагодити не лише постачання боєприпасів в Україну, а й збільшити обсяги їхнього виробництва. План розрахований на 7 років і вже 25 країн із 27 та Норвегія зацікавлені в участі.