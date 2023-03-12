Вбивця крейсера "Москва", комплекс "Вільха" та інші: Наєв назвав ефективну зброю українського виробництва

Виготовлена в Україні зброя доказала свою ефективність на війні

Постачання союзниками сучасних високоточних зразків озброєння та військової техніки дозволяють завдавати значних втрат противнику. Але не менш ефективно українські воїни застосовують і зброю українського виробництва. Зокрема, йдеться про комплекс "Нептун", яким був затоплений російський крейсер "Москва".

Про це в інтерв'ю виданню "АрміяInform" заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Конче важливо мати високоточну зброю всього спектра дії (тактичного, оперативного та стратегічного) та різних видів базування і боєприпасів до неї в достатній кількості. Ефективно себе показала високоточна зброя вітчизняного виробництва. Передусім — це протитанковий ракетний комплекс типу "Стугна" з дальністю ураження до 5 км, тактичний ракетний комплекс "Вільха" з дальністю дії по наземних цілях до 100 км, протикорабельний комплекс "Нептун" з дальністю ураження надводних цілей до 300 км", – розповів генерал-лейтенант.

Серед зразків озброєння, які постачають в Україну партнери, Наєв згадав Javelin, артсистеми Cаesar, М777, Кrab, PzH 2000 тощо, а також РСЗВ HIMARS, MLRS-270 з дальністю дії до 80 км.

Крім того, застосування високоточної зброї неможливе без наявності ефективних засобів розвідки. На сьогодні ефективно на фронті себе показали безпілотники, здатні передавати інформацію в реальному часі та корегувати вогонь засобів ураження. Деякі з них самі можуть бути засобами ураження.

Нагадаємо, раніше командувач ВМС ЗСУ, віцеадмірал Олексій Неїжпапа заявив, що Україна стала першою державою світу, яка застосувала морські дрони. А міністр оборони України Олексій Резніков інформував, що українські "Нептун", "Вільха", "Стугна", "Корсар" фантастично воюють на фронті, не гірше за Javelin чи NLAW.