Буде корисно для армії та країни: Данілов розповів про ситуацію у Бахмуті

Бої тривають в місті та на околицях, але воїни ЗСУ витримують навалу

Незважаючи на невелике просування, окупанти не досягли значних успіхів під Бахмутом і несуть значні втрати.

Про це в ефірі Національного телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Ви навіть не можете уявити, наскільки це буде нам корисно, для країни та нашої армії в найближчому майбутньому. Там перелопачується величезна кількість мерзоти, яка увірвалася на нашу територію", — наголосив він.

За словами секретаря РНБО, наразі бої тривають на деяких вулицях та околицях Бахмута, але українські військові стоять та боронять місто.

"Мають рацію ті, хто кажуть, що там вже на околицях міста у деяких місцях та на вулицях міста тривають бої. Але маємо на увазі, що наші військові стоять. Наші військові боронять славетне місто Бахмут, тому що це наша фортеця", — сказав Данілов.

До того ж навколишні території усіяні трупами росіян, зокрема "вагнерівців".

"Їх ніхто не забирає, тому що вони там нікому не потрібні", — додав Данілов.

В свою чергу, очільник Офісу президента Андрій Єрмак показав в своєму Telegram околиці міста з вбитими "вагнерівцями".

Нагадаємо, що на думку голови Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу Сергія Гармаша, переломний момент щодо битви за Бахмут вже настав: навіть у сепаратистських та російських ЗМІ останнім часом не говорять про наступ росії, як це було буквально місяць тому. Зараз усі розмови – про очікування контрнаступу України.